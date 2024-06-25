شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة ورياح وأمطار.. طقس متنوع على المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ونبه إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.