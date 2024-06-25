شكرا لقرائتكم بداية موسم الغبيرة.. سيستمر 60 يومًا وسيكون على 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والفلك، أن هذه الأيام هي بداية لموسم “الغبيرة”، وهو موسم الغبار العالق على وجه السماء طوال الـ60 يومًا القادمة، وسيكون على الليث والقنفذة وجازان وتهامة.

موسم الغبيرة

وأضاف مقدم فقرة “تقويم” على قناة العربية، أن هذا الغبار يعمل على تسميد الأرض، وتكسير حدة حرارة الأجواء الصيفية، وهو من أشهر المواسم عند العامة، ويبدأ تأثيره من المنقلب الصيفي في 22 يونيو، ويستمر إلى دخول موسم سهيل.

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وقال: إنه خلال هذه الأيام تتعامد الشمس على المسطحات المائية في البحر الأحمر؛ فتُسبب هبوب رياح من شماله إلى جنوبه. وهذه الرياح نشطة ومثيرة للغبار والأتربة على سواحله من السعودية إلى القرن الإفريقي مرورًا باليمن. وهذا الغبار يسمى عند العامة بـ”موسم الغبيرة”.