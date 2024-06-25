خطة استراتيجية بـ7 أهداف لدعم جهود الإغاثة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 7 أهداف و18 مبادرة لدعم جهود الإغاثة السعودية، دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس الأول، الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمركز، بحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، وعدد من قيادات المركز.

وأثنى الربيعة على الدعم اللامحدود من معهد الإدارة العامة في وضع الخطة الاستراتيجية للمركز، مشيدا بالأداء الرفيع لفريق عمل الخطة.

واشتملت الخطة الاستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة على الرؤية والتي تشمل الريادة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وما يقدمه للعالم، والرسالة وهي الإشراف والتنظيم والتمكين والرقابة على الأعمال الإغاثية والإنسانية في الخارج من خلال عمل مؤسسي متميز يتوافق مع قيم المملكة بجودة عالية ومتميزة، كما اشتملت الخطة على ثلاث ركائز رئيسة وهي تعظيم أثر العمل الإغاثي والإنساني، والتميز المؤسسي، وكذلك الاستدامة المالية.

وعملت الخطة الاستراتيجية للمركز على تحقيق 7 من الأهداف منها: تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية بكفاءة عالية وأثر مستدام، وإبراز دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتطوير النموذج التشغيلي الداخلي، وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التميز التقني، وكذلك تنمية وتنويع الموارد المالية، بالإضافة إلى تنفيذ 18 مبادرة تترجم هذه الأهداف والركائز من خلال 51 مشروعا، يتم القياس من خلال 26 من مؤشرات الأداء، أيضا تم ربط المبادرات بجدول زمني يبدأ من الربع الثالث من عام 2024م.

أهداف الخطة الاستراتيجية: