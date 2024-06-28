شكرا لمتابعة خبر عن قرار وزاري بفقدان امرأة للجنسية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مكتب الأحوال المدنية النسوي في جدة صدور القرار الوزاري رقم 77 بفقدان السيدة أمل بنت عبدالعزيز بن محمود القماح للجنسية العربية السعودية.

وجاء القرار استناداً إلى المادة “33” من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (74/وز) وتاريخ 6241/3/9 .

وتنص المادة «33» من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية ، على أن تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها . وتطبيقاً لحكم المادة 25 من النظام، والتي تنص على أنه يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج .