شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس ألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية ألبانيا بايرام بيغاي بالعاصمة تيرانا اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك خلال زيارته الرسمية على رأس وفد من المجلس.

ورحب بيغاي في بداية الاستقبال برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا وتطورها على مختلف الصعد.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على كل ما قدمته المملكة لجمهورية ألبانيا من جهود كبيرة وداعمة في مختلف الظروف، منوهًا بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة من مشاريع تنموية لجمهورية ألبانيا.

نهضة تنموية شاملة

وأشاد الرئيس الألباني بما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة كان لها الأثر الكبير والواضح، مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تعد رائدة التحول والتقدم في الوقت الراهن ومثالا يحتذى.

مستوى العلاقات الثنائية

ونوه رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة وألبانيا في مختلف المجالات والجهود المبذولة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأرحب.



تعزيز التعاون الثنائي

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تسير في خطى مرحلة تنموية كبيرة ونهضة شاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين-يحفظهما الله- من خلال رؤية المملكة 2030 والنهضة التي تشهدها في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس إبراهيم بن محمد المفلح، ود. سعود بن ليلي الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي.