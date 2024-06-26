شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث مع السفير القطري التعاون العدلي والقضائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر الشقيقة لدى المملكة، بندر بن محمد العطية، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المملكة ودولة قطر الشقيقة في المجالات العدلية والقضائية، وتعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كلا البلدين.