السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

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استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ, اليوم ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف, معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأشاد سماحة مفتي عام المملكة بالجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم في موسم الحج عام 1445 هـ, مبينًا أن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ولها من المكانة أجلها وأبلغها.

‎واستعرض معالي رئيس الشؤون الدينية لسماحة المفتي جهود الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التي قامت بها طوال موسم الحج فضلاً عن تقديم شرح موجز عن الخطة الإستراتيجية التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية لموسم العمرة لعام 1446 هـ.

وثمن رئيس الشؤون الدينية دعم سماحة مفتي عام المملكة لنشر رسالة الحرمين الشريفين ، ونشر هدايات الإسلام وفق المنهج الشرعي الصحيح المستمدّ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه دولتنا المباركة.

وعرض معاليه على سماحته خطة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الخطط والترتيبات الجارية لاقامة ندوة الفتوى في الحرمين المرتقبة وآثارها على التيسير على القاصدين في رحاب المسجد النبوي العلمية في نسختها الثانية بالشراكة مع رئاسة العامة للبحوث العلميةً.

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