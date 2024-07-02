شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. مواصلة تنفيذ مشروع الطريق الدائري الأوسط لتخفيف الضغط المروري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل آليات أمانة الطائف أعمال سفلتة مشروع الطريق الدائري الأوسط، ضمن مشروعات دعم الطرق الداخلية وتعزيز البنية التحتية للخدمات البلدية في المحافظة.

يعد هذا الطريق من أهم محاور الربط بين الطرق العامة، مما يسهم في تخفيف الضغط المروري في الطائف وضواحيها، ويبلغ طول المرحلة الحالية للمشروع 10 كيلومترات.



وقف أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، على سير العمل في المشروع، حيث جرى معالجة الملاحظات وتجاوز العقبات لإنجاز الطريق.



المحاور التنموية الجديدة

يهدف المشروع إلى إنشاء رابط تكاملي بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة، ممتدًا من جنوب المحافظة إلى شمالها، ويربط بين طريقي الجنوب والسيل مرورًا بمحور (شرق - غرب)، جامعة الطائف، وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومترًا وعرض يتراوح بين 80 إلى 100 متر.



يسعى المشروع إلى تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية ووسط المدينة، وتسهيل حركة المركبات في الضواحي والمراكز السياحية والمرافق الحيوية مثل مطار الطائف الدولي والجامعة ومواقيت الحج والعمرة، دون الحاجة إلى المرور بوسط المدينة، ويجري العمل حاليًا بوتيرة متسارعة مع تمهيد ودك أجزاء واسعة من الطريق تمهيدًا لأعمال السفلتة.