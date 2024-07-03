شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يعقد اجتماعاً ثنائياً موسعاً مع وزير الدفاع التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا ياشار غولر، بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية تركيا.

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وفور وصول سمو وزير الدفاع أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للبلدين، واستُعرض حرس الشرف، ثم صافح سموه أعضاء الوفد التركي، فيما صافح معالي وزير الدفاع الوطني التركي أعضاء الوفد السعودي، ثم التقطت الصورة التذكارية، ووقع سموه في دفتر الشرف.

بعد ذلك، عقد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الوطني التركي اجتماعًا ثنائيًا موسعًا، بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات السعودية التركية والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان جهود إحلال السلام، والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب التركي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول متين غوراك، ومعالي نائب وزير الدفاع الوطني بلال دوردالي، وعدد من كبار المسؤولين.