شكرا لقرائتكم حالة واحدة بشأن إلزامية التأمين على العمالة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت منصة مساند التأكيد على أن التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر المحتملة يعتبر إلزاميًّا في اول سنتين من العقد، وبعد ذلك يكون التأمين اختياريًّا عند تجديد الإقامة.

التأمين على العمالة المنزلية

جاء ذلك ردًّا من مساند على استفسارات بشأن إلزامية التأمين على العمالة المنزلية.

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المنصات الرقمية المعتمدة

وفي شأن متصل قال البرنامج إنه يمكن تحويل الرواتب عن طريق المحافظ الرقمية المعتمدة وهي :

STC Pay

أو urpay

أو AlinmaPay

من خلال خانة (تحويل الراتب عبر مساند).

التأمين على العمالة المنزلية

من جهة أخرى بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين أمس بتطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.

وشملت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة: الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة.