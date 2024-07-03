شكرا لقرائتكم شرط عمر الزوج عند التقديم في سكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أنه يُشترط ألا يقل عمر الزوج عند تقديم الطلب عن 25 سنة، ويمكن معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط: هنا.

التزامات البناء الذاتي

في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي:

قد يهمّك أيضاً

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني. 2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات. 3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم. 4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.

دعم سكني