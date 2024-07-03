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شكرا لقرائتكم شرط عمر الزوج عند التقديم في سكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أنه يُشترط ألا يقل عمر الزوج عند تقديم الطلب عن 25 سنة، ويمكن معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط: هنا.
التزامات البناء الذاتي
في سياق آخر، لفت سكني إلى أن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما يلي:
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1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.
دعم سكني
يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.
يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.