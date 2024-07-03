بدء التسجيل في تخصصات الخطوط الحديدية بمعهد «سرب»

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سـرب»، فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج الدبلوم والذي ينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والاتصالات والتحكم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعية في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، ويتيح المعهد التسجيل من 1 - 14 يوليو الحالي عبر الرابط www.srp.edu.sa. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سـرب»، فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج الدبلوم والذي ينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والاتصالات والتحكم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعية في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، ويتيح المعهد التسجيل من 1 - 14 يوليو الحالي عبر الرابط www.srp.edu.sa. وأوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان، أن التدريب سيبدأ الأحد 6 أكتوبر المقبل في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة «سار»، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريا خلال التدريب في السنة الثانية، ويسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.

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