انطلاق موسم النحالين في المحميات بـ17 ألف خلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية انطلاق موسم النحالين بمشاركة 85 نحالا.

وأوضحت المحمية أن موسم النحالين في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، يبدأ مع مطلع يوليو ويستمر حتى نهاي أبريل المقبل. وتحتضن المحمية 17,000 خلية نحل تنتج 3 من أجود أنواع العسل، تشمل: عسل السدر البري، والطلح، وزهور الربيع. وتعد المحمية من أفضل بيئات إنتاج عسل النحل الطبيعي.

وأكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية حرصها على دعم وتمكين النحالين، خلال توفير الفرص الاقتصادية لدعم منتجات المشاركين من النحالين عبر إشراكهم في الأنشطة والفعاليات المحلية والعالمية، ضمن جهود تفعيل دور المجتمع المحلي وإحياء الموروث الشعبي والتراثي لإنتاج عسل النحل.

وتشدد الهيئة على الالتزام بالمحافظة على نقاء البيئة الطبيعية، وصون الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تيسير إجراءات إصدار التصاريح اللازمة للنحالين في إطار تنفيذ الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية.

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ثاني أكبر المحميات الملكية بمساحة 91,500 كلم، وتمتاز بطبيعة خلابة، وبيئة نقية، وتنوع أحيائي فريد.

موسم النحالين

يبدأ في يوليو ويستمر حتى نهاية أبريل.

تحتضن المحمية 17,000 خلية نحل.

عسل السدر البري

الطلح

زهور الربيع

المحمية من أفضل بيئات إنتاج عسل النحل الطبيعي

تنتج 3 من أجود أنواع العسل، تشمل: