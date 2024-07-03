المزارع الريفية وجهة جاذبة لزائري وأهالي المدينة المنورة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تزخر منطقة المدينة المنورة بعدد من المزارع الريفية التي تعد متنفسا طبيعيا ووجهة جاذبة لعدد من الزائرين وأهالي المنطقة، من خلال تهيئة المزارع لاستقبال مرتاديها من الأفراد والمجموعات، وتوفير برامج الإرشاد والترفيه ونقاط بيع الأغذية المنوعة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزخر منطقة المدينة المنورة بعدد من المزارع الريفية التي تعد متنفسا طبيعيا ووجهة جاذبة لعدد من الزائرين وأهالي المنطقة، من خلال تهيئة المزارع لاستقبال مرتاديها من الأفراد والمجموعات، وتوفير برامج الإرشاد والترفيه ونقاط بيع الأغذية المنوعة. وتقدم المزارع الريفية لمرتاديها عددا من الأنشطة والبرامج، تشمل التعريف بطرق الزراعة وكيفية العناية بها، والأنشطة اليومية التي يقوم بها أصحاب المزارع، وعرض أنواع من التمور والمنتجات الزراعية الأخرى، والصناعات القديمة، والحرف اليدوية، وخدمات الشراء المباشر للتمور من خلال متجر المزرعة، إضافة إلى المشاركة بالاحتفالات والمهرجانات الزراعية.

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