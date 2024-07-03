شكرا لقرائتكم خبر فتح باب الترشيح لمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - فتحت وزارة الثقافة أمس باب الترشيح أمام عموم أفراد المجتمع لتقديم اختياراتهم وترشيحاتهم للأسماء المبدعة التي حققت التميز في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال المنصة الالكترونية المخصصة للدورة الرابعة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية عبر الرابط: https://ncajp.moc.gov.sa/، حيث يتاح تقديم الترشيحات في 11 جائزة حتى يوم الخميس 11 يوليو الجاري، على أن تعقبها مرحلة الفرز والتقييم والتحكيم للترشيحات عبر اللجان المختصة، ومن ثم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي للمبادرة الذي يقام خلال شهر سبتمبر المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت وزارة الثقافة أمس باب الترشيح أمام عموم أفراد المجتمع لتقديم اختياراتهم وترشيحاتهم للأسماء المبدعة التي حققت التميز في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال المنصة الالكترونية المخصصة للدورة الرابعة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية عبر الرابط: https://ncajp.moc.gov.sa/، حيث يتاح تقديم الترشيحات في 11 جائزة حتى يوم الخميس 11 يوليو الجاري، على أن تعقبها مرحلة الفرز والتقييم والتحكيم للترشيحات عبر اللجان المختصة، ومن ثم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي للمبادرة الذي يقام خلال شهر سبتمبر المقبل. وتشمل الجوائز الإحدى عشر التي تستقبل فيها الترشيحات: جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب الترشيح لمبادرة الجوائز الثقافية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.