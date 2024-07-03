شكرا لقرائتكم منها تعويض الأمومة.. 7 أسئلة وإجاباتها بشأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.

وقالت: إن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة وأعمارهم أقل من (50) سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

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وأجابت التأمينات على العديد من الاستفسارات بشأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.

– ما هي أبرز تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين؟

ستكون أبرز تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين والمطبقة على المشمولين بهذه التعديلات:

تعديل السن النظامية لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي.

تعديل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر بشكل تدريجي.

– متى سيتم سريان تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين؟

سيكون العمل بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين نافذًا بتاريخ 27/ 12/ 1445هـ الموافق 3/ 7/ 2024م​

– أنا موظف (على رأس العمل) بعمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية عند تاريخ سريان النظام الجديد، هل سأخضع لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟

لا، لن تكون خاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد بسبب أنك على رأس العمل في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي وقت سريان نظام التأمينات

الجديد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالفئات المشمولة/ غير المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين.​

– أنا موظف (على رأس العمل) بعمل خاضع لنظام التقاعد المدني عند تاريخ سريان النظام، هل سأخضع لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟

لا، لن تكون خاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد بسبب أنك على رأس العمل في نظام التقاعد المدني الحالي وقت سريان نظام التأمينات ​الجديد​،

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالفئات المشمولة/غير المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين.​

– أنا عسكري (على رأس العمل) عند تاريخ سريان النظام الجديد ولدي مدد اشتراك سابقة خاضعة للنظام المدني (لم أعوض عنها)، هل سأخضع للنظام الجديد عند ترك عملي العسكري والالتحاق مستقبلًا بعمل مدني في القطاع الخاص أو العام؟

لا، لن تكون خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالفئات المشمولة/ غير المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين.​

– ما هو المقصود بتعويض الأمومة؟

تعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.​

– ما هي شروط صرف تعويض الأمومة للمشتركة؟

أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهرًا الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.

أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيًّا أو ميتًا.

– هل سيتم تطبيق تعويض الأمومة على الغير مشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد؟

يتم تطبيق تعويض الأمومة على المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد بمراعاة أن يتم بدء احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارًا من تاريخ سريان نظام التأمينات ​الجديد (أي لابد من توفر خدمة مدتها 12 شهرًا من تاريخ السريان)​.

السن النظامية للتقاعد

وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين (58 و65) سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين (25 و30) سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ (12) شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقًا لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات، فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم (50) سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك (20) سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا، أن سريان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 27/ 12/ 1445هـ الموافق 3/ 7/ 2024م.

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