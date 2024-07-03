عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة يجب الانتباه إلى:

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات ومواعيد القبول بجامعة أم القرى.. إليك الدليل التعريفي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.