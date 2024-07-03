شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات ومواعيد القبول بجامعة أم القرى.. إليك الدليل التعريفي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس شؤون الجامعات قراراً يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446هـ.
ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كل الجامعات الحكومية حول المملكة، كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
ونشرت جامعة أم القرى عبر حسابها على "إكس"، إجراءات ومواعيد القبول في الجامعة أم القرى على برنامجي البكالوريوس والدبلومـ وبرامج السنة التأخيلية العتيادية وبرامج السنة التاهيلية لمتجازوزي العمر والتجسير والدبلوم (بمقابل نالي)، كالتالي:
ويمكن الإطلاع على دليل القبول عبر هذا الرابط.
ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كل الجامعات الحكومية حول المملكة، كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
ونشرت جامعة أم القرى عبر حسابها على "إكس"، إجراءات ومواعيد القبول في الجامعة أم القرى على برنامجي البكالوريوس والدبلومـ وبرامج السنة التأخيلية العتيادية وبرامج السنة التاهيلية لمتجازوزي العمر والتجسير والدبلوم (بمقابل نالي)، كالتالي:
ويمكن الإطلاع على دليل القبول عبر هذا الرابط.
مرحلة تقديم طلب الالتحاق
عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة يجب الانتباه إلى:
- تسجيل الدخول إلى بوابة القبول الموحد - تميز يتم عن طريق النفاذ الوطني الموحد "نفاذ".
- بإمكان المتقدم حذف الرغبات للتخصصات من خارج منطقة إقامته إذا لم يكن لديه الرغبة في القبول عليها.
- بإمكان المتقدم تعديل رغباته المدخلة خلال المرحلة المعلن عنها لتقديم طلب الالتحاق، ولا يسمح بذلك بعد إعلان نتائج الترشيح للفرز الأول.
- جميع عمليات القبول تتم بشكل آلي، ولا يحتاج المتقدم إلى مراجعة العمادة.