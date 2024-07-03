السعودية | “رئاسة الشؤون الدينية” تكرم غدًا شُركاء النجاح في ختام موسم حج هذا العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ‏‎الخليج 365 - متابعات

تُقيم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي غدًا الحفل الختامي لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ بمقر الرئاسة في مكة المكرمة؛ بحضور شركاء نجاح منظومة الحج والمنظومة الأمنية والمسؤولين في الرئاسة.

وسيمنح معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال الحفل جائزة التميز الإعلامي لموسم الحج في نسختها الأولى لهذا العام لوكالة الأنباء السعودية؛ نظير جهودها الإعلامية لإبراز ماتبذله القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن دينيًا وتوجيهيًا وإرشاديًا، فضلًا عن نجاحها في بث خطبتي عرفة وعيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، وعبر مشروع شراكاتها الإعلامية الإسلامية والدولية مع كبرى وكالات الأنباء، مترجمة بعدة لغات.

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