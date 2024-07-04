شكرا لقرائتكم خبر «مدينة الصين» تمزج بين الفنون والموروث الحضاري بموسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوفر المدينة الصينية للزوار من مختلف أنحاء العالم فرصة للاستمتاع بأجواء فريدة تجمع بين الفنون والموروث الحضاري للصين، ولثقافة الصين العريقة، وتتيح لهم التفاعل مع جوانب مختلفة من هذا التراث الغني.
وتجسد المدينة هوية الصين وعاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي التقليدي عبر مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية التفاعلية في ساحة العروض الصينية، إضافة إلى عروض ومنتجات الصناعات والحرف اليدوية الشعبية التقليدية.
وتبدأ الرحلة في مدينة الصين بجولة ساحرة يكتشف فيها الزوار روعة المباني الصينية الكلاسيكية، وتتناغم الأجواء مع الكرنفالات الحماسية، التي تجسد الثقافة الصينية.
وتحتضن «مدينة الصين» أيضا مجموعة من الأسواق والمحال التجارية، التي تعرض السلع والبضائع الصينية الشهيرة، بينما يضيف التنوع الغذائي بعدا آخر لتجربة الزوار، حيث يقدم عدد من المقاهي والمطاعم الصينية العريقة والعصرية أطباقا تقليدية بنكهة مميزة.
وتعد العروض الترفيهية والفنية التي تقام في الساحة الصينية محورا جذابا لزوار «سيتي ووك»، حيث تقدم عروضا حية تشمل الفنون الشعبية والتراثية التي تحكي قصصا من الأدب والفن الصيني؛ هذه العروض تسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات، وتتيح للزوار استكشاف التنوع الثقافي العميق الذي تتميز به الصين.
سلع وبضائع صينية:
- مستحضرات التجميل.
- الملابس. الإكسسوارات.
- أطباق تقليدية.
- مزيج مثير من شاي الفقاعات.
- أحدث صيحات الحلويات.
كانت هذه تفاصيل خبر «مدينة الصين» تمزج بين الفنون والموروث الحضاري بموسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.