«مدينة الصين» تمزج بين الفنون والموروث الحضاري بموسم جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتألق منطقة «china town» مدينة الصين في «سيتي ووك» بجدة، مقدمة تجربة استثنائية وغنية بالفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية ضمن فعاليات موسم جدة 2024.

وتوفر المدينة الصينية للزوار من مختلف أنحاء العالم فرصة للاستمتاع بأجواء فريدة تجمع بين الفنون والموروث الحضاري للصين، ولثقافة الصين العريقة، وتتيح لهم التفاعل مع جوانب مختلفة من هذا التراث الغني.

وتجسد المدينة هوية الصين وعاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي التقليدي عبر مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية التفاعلية في ساحة العروض الصينية، إضافة إلى عروض ومنتجات الصناعات والحرف اليدوية الشعبية التقليدية.

وتبدأ الرحلة في مدينة الصين بجولة ساحرة يكتشف فيها الزوار روعة المباني الصينية الكلاسيكية، وتتناغم الأجواء مع الكرنفالات الحماسية، التي تجسد الثقافة الصينية.

وتحتضن «مدينة الصين» أيضا مجموعة من الأسواق والمحال التجارية، التي تعرض السلع والبضائع الصينية الشهيرة، بينما يضيف التنوع الغذائي بعدا آخر لتجربة الزوار، حيث يقدم عدد من المقاهي والمطاعم الصينية العريقة والعصرية أطباقا تقليدية بنكهة مميزة.

وتعد العروض الترفيهية والفنية التي تقام في الساحة الصينية محورا جذابا لزوار «سيتي ووك»، حيث تقدم عروضا حية تشمل الفنون الشعبية والتراثية التي تحكي قصصا من الأدب والفن الصيني؛ هذه العروض تسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات، وتتيح للزوار استكشاف التنوع الثقافي العميق الذي تتميز به الصين.

سلع وبضائع صينية: