شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز تجربة المعتمرين.. "الشؤون الدينية" تطلق مبادرة "فَاسْألُوا أهلَ الذِّكر" والان نبدء بالتفاصيل

أهمية المسجد الحرام

نخبة من العلماء والفقهاء

أرقى الخدمات الدينية

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "فَاسْألُوا أهلَ الذِّكر" بالتزامن مع موسم العمرة، بهدف تلبية احتياجات المعتمرين والزوار للإجابات الشرعية المتعلقة بمناسكهم وعباداتهم.وتهدف المبادرة إلى توفير إرشادات شرعية تسهم في أداء العبادات وفق الأحكام الشرعية، وتعزيز الوعي الديني بين الزوار.خلال حفل التدشين، أوضح الشيخ د. عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المبادرة تستند إلى أهمية المسجد الحرام كقبلة هداية للعالمين.وقال إن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، كما جاء في قوله تعالى: "إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ".وأضاف السديس أن تفعيل هذه الهداية يأتي من خلال برنامج "إجابة السائلين"، الذي يوفر الإرشادات الشرعية اللازمة للمعتمرين والزوار على مدار الساعة.يشارك في برنامج "إجابة السائلين" نخبة من العلماء والفقهاء ذوي الخبرة والمعرفة، والذين يمتازون بالرصانة الفقهية والإلمام بالمستجدات والنوازل.ويقدم هؤلاء العلماء الإرشادات والإجابات الشرعية في 19 موقعًا داخل المسجد الحرام، تشمل الأروقة، المداخل الرئيسة، المسعى، والدور الأول، بالإضافة إلى كبائن إرشاد في ساحات الحرم.ويهدف البرنامج منذ إطلاقه عام 2018، إلى تقديم خدماته بـ11 لغة مختلفة، لتسهيل وصول المعلومات والإجابات إلى السائلين بلغاتهم الأم.ويعكس هذا التنوع اللغوي حرص رئاسة الشؤون الدينية على توعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية وأحكام مناسك الحج والعمرة، لضمان أداء المناسك والعبادات على علم وبصيرة، ووفق الأحكام الشرعية المطلوبة.يسعى برنامج "إجابة السائلين" إلى توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بأمور العقيدة الإسلامية والعبادات الشرعية وأحكام مناسك الحج والعمرة، حرصًا على أن يؤدوا مناسكهم وعباداتهم على علم وبصيرة، وفق الوجهة الشرعية المطلوبة.ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد رئاسة الشؤون الدينية التزامها بتقديم أرقى الخدمات الدينية المعيارية لتحقيق راحة المعتمرين والزوار.