شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث الميثاق الرقمي العالمي مع وكيل أمين الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اجتماعًا مع وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لي جون هوا.
وناقش الاجتماع الذي حضره نائب الوزير هيثم العوهلي، الميثاق الرقمي العالمي، وإعلانات ميثاق المستقبل، إلى جانب استكشاف سبل الشراكة في مجالات الفضاء، وتعزيز القدرات والمواهب السعودية في دعم أعمال الأمم المتحدة إقليمياً ودولياً (ضمن المجالس الاستشارية العليا، والمستشارين، والباحثين)، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع دور المملكة الفاعل على الصعيد الدولي في مساعدة الدول النامية على التحول الرقمي، ونجاح تجربتها في تطبيق أعلى معايير الحكومة الإلكترونية.
وناقش الاجتماع الذي حضره نائب الوزير هيثم العوهلي، الميثاق الرقمي العالمي، وإعلانات ميثاق المستقبل، إلى جانب استكشاف سبل الشراكة في مجالات الفضاء، وتعزيز القدرات والمواهب السعودية في دعم أعمال الأمم المتحدة إقليمياً ودولياً (ضمن المجالس الاستشارية العليا، والمستشارين، والباحثين)، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حوكمة الإنترنتكما ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة باستضافة منتدى حوكمة الإنترنت IGF، والتوافق على إعلان الرياض الذي سيتم الإعلان عنه في منتدى IGF 2024.
وتناول الاجتماع دور المملكة الفاعل على الصعيد الدولي في مساعدة الدول النامية على التحول الرقمي، ونجاح تجربتها في تطبيق أعلى معايير الحكومة الإلكترونية.