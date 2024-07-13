شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مدمج للمدارس النائية.. لغتي والرياضيات والعلوم حضوريًا والمواد الأخرى عن بعد والان نبدء بالتفاصيل



يأتي هذا النموذج بهدف تقديم تعليم ذو جودة عالية على نحو مستمر، وإثراء الطلاب بخبرات ومصادر تعليمية مميزة . رفع جودة التعليم وأوضح دليل النموذج التشغيلي للمدارس الملحقة بالمدرسة المركزية أن نموذج المدارس الملحقة بالمدرسة المركزية تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية لنماذج التعليم الإلكتروني في المناطق النائية، بهدف رفع جودة العملية التعليمية والكفاءة التشغيلية للمدارس النائية وقليلة العدد وضمان استمرارية التعليم فيها.



ويشمل النطاق المدارس قليلة العدد في المناطق النائية والتي يتم تحديدها مسبقاً من قبل صاحب الصلاحية، مع استثمار نماذج التعليم الإلكتروني لتحقيق الأهداف المتمثلة في استمرارية تعليم الطلبة في هذه المدارس.

إضافة إلى وتمكين الطلبة في البيئة التعليمية ورفع مهاراتهم من خلال تعليم مدمج (حضوري وعن بعد)، وتحسين تجربة تعلم الطلبة في المناطق النائية من خلال تفاعلهم مع أقرانهم في المناطق الأخرى وتلقي التعليم عن بعد من قبل معلمين خبراء . مكونات النموذج التشغيلي ووفقاً للدليل، يعتمد النموذج التشغيلي على التعليم المدمج في تشغيل المدارس قليلة العدد من خلال إلحاقها بالمدرسة المركزية.

ويتضمن هذا التفصيل :

أولاً: تشغل المدرسة المركزية بكادر تعليمي وإداري متكامل لتقديم التعليم عن بعد من خلال



وتضم المدرسة المركزية كادراً تعليمياً مكلفاً بالتدريس بها بشكل كامل، مع إمكانية ندب المعلمين لها عند الحاجة .

ثانياً: تضم المدرسة الملحقة فصلاً أو فصولاً متعددة الصفوف، ويدرس طلابها المقررات: لغتي ، والرياضيات، والعلوم في مدرستهم حضورياً، والمقررات الأخرى إلكترونياً عن بعد بواسطة معلمي المدرسة المركزية .

ثالثاً: أسلوب التدريس في النموذج يقدم المقررات الفنية، والرياضيات، والعلوم في المدرسة الملحقة حضورياً بواسطة المعلم المختص الموجود على ملاك المدرسة الملحقة، حيث يقوم المعلم بتدريس المقررات للفصل بصفوفه المتعددة من خلال الحصة الدراسية، وتقدم بقية المقررات عن بعد عبر منصة مدرستي بواسطة معلمي المدرسة المركزية للطلاب المسجلين في نظام نور ضمن المدارس الملحقة، وتُسند إدارة الصف للمعلم في المدرسة الملحقة ضمن نصابه التدريسي .



وأشار الدليل إلى ضوابط تطبيق النموذج، وذلك بتقديم المقررات الفنية والرياضيات والعلوم حضورياً من قبل معلم مختص في المدرسة الملحقة، وإجراء الاختبارات حضورياً لجميع المقررات سواء التي تدرس حضورياً في المدارس الملحقة، أو التي تدرس عبر المدرسة المركزية باستثناء مقررات التقويم المستمر . دور المعلمين كما بين الدليل دور المعلم في المدرسة الملحقة الذي توكل إليه مهمة تدريس المقررات الفنية أو الرياضيات أو العلوم حضورياً، وتسند له مهام تيسير المقررات التي تقدم افتراضياً ضمن نصابه لمتابعة الطلاب، وضبط الصف أثناء تدريس المقررات الأخرى في الفصل المستفيد من النموذج التشغيلي، وتتضمن هذه الحصص ضمن نصابه التدريسي.

وهو مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه ومن مهامه القيام بأدوار المعلم كما وردت في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام باستخدام الأدوات التقنية الرسمية، بالإضافة إلى تدريس المقررات حضورياً، وهي: الفني، والرياضيات، والعلوم وتنفيذ ما يتعلق بها من مهام تدريسية كإدراج الواجبات والإثراءات والاختبارات عبر منصة مدرستي.



تشمل أيضاً إدارة الصف الملحق والإشراف على تعلم الطلاب، وتقديم الدعم التربوي أثناء التعليم عن بعد، والإشراف على تنفيذ الاختبارات القصيرة والنهائية حضورياً، والأنشطة وأوراق العمل التي يقدمها المعلم في المدرسة المركزية.

كما يقوم بمتابعة وتحفيز الطلاب للمشاركة والتواصل الإيجابي مع المعلم المركزي أثناء الدرس، ومتابعة تنفيذ الخطط العلاجية المرسلة من قبل المعلم في المدرسة المركزية والتي تشمل دروس تقوية وتقويمات تكوينية للدروس التي لم يحقق الطالب فيها نواتج التعلم المرغوبة، وتقديم الدعم التقني للطلاب ومساعدتهم في استعمال الأجهزة وحضور الدروس إلكترونياً . تدريس عن بعد وأوضح الدليل بأن المدرسة المركزية هي مدرسة برقم وزاري وكادر تعليمي وإداري متكامل تقدم التعليم المتزامن وغير المتزامن عن بعد من خلال منصة مدرستي للمدارس الملحقة، ومعلم المدرسة المركزية هو المعلم المسكن في المدرسة المركزية والذي توكل إليه المهام التالية: تدريس المقررات الدراسية عن بعد للمدارس الملحقة ضمن نصابه، ومتابعة تحصيل الطلاب واختبارهم.

أما المدرسة الملحقة بالمدرسة المركزية فهي مدرسة مستقلة قائمة برقمها الوزاري وكادرها التعليمي وتعامل وظيفياً كملحقة للمدرسة المركزية وتصدر شهادات الطلاب منها، وتضم فصلاً أو فصولاً متعددة الصفوف، ويدرس طلابها المقررات الفنية، والرياضيات، والعلوم في مدرستهم حضورياً، والمقررات الأخرى إلكترونياً عن بعد من مدرستهم بواسطة معلمي المدرسة المركزية . مهام المعلم المركزي وبين الدليل دور المعلم في المدارس المركزية والمتمثل في إعداد الاختبارات والأنشطة التعليمية، والتنسيق مع معلمي المدارس الملحقة لدعمهم في تنفيذها، وفتح قنوات التواصل بينهم وتقديم الدعم اللازم.

كما يقوم بمتابعة الطلاب وتقويمهم في المدارس الملحقة وإعداد الخطط العلاجية التي تشمل دروس تقوية وتقويمات تكوينية للدروس التي لم يحقق الطالب فيها نواتج التعلم المرغوبة، وتسجيل حضور وغياب طلاب المدارس الملحقة على منصة مدرستي بالتنسيق مع معلم المدرسة الملحقة، ومتابعة أداء الطلاب على المنصة والإجابة عن الاستفسارات . تحسين جودة التعليم يأتي هذا النموذج كخطوة مبتكرة تسعى إلى تحسين جودة التعليم في المناطق النائية وضمان استمراريته باستخدام أحدث التقنيات التعليمية.

وتعمل وزارة التعليم على تعزيز التكامل بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد لتحقيق أفضل النتائج التعليمية الممكنة، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير العملية التعليمية في جميع مناطق المملكة، بما يضمن توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب، بغض النظر عن مكان إقامتهم . الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن استثمار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد من خلال تطوير نموذج تشغيلي يربط المدارس قليلة العدد في المناطق النائية بالمدرسة المركزية، وذلك وفق نموذج المدارس الملحقة بالمدرسة المركزية، بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتوصيات المنظمات الدولية لمدارس المناطق النائية.يأتي هذا النموذج بهدف تقديم تعليم ذو جودة عالية على نحو مستمر، وإثراء الطلاب بخبرات ومصادر تعليمية مميزةوأوضح دليل النموذج التشغيلي للمدارس الملحقة بالمدرسة المركزية أن نموذج المدارس الملحقة بالمدرسة المركزية تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية لنماذج التعليم الإلكتروني في المناطق النائية، بهدف رفع جودة العملية التعليمية والكفاءة التشغيلية للمدارس النائية وقليلة العدد وضمان استمرارية التعليم فيها.ويشمل النطاق المدارس قليلة العدد في المناطق النائية والتي يتم تحديدها مسبقاً من قبل صاحب الصلاحية، مع استثمار نماذج التعليم الإلكتروني لتحقيق الأهداف المتمثلة في استمرارية تعليم الطلبة في هذه المدارس.إضافة إلى وتمكين الطلبة في البيئة التعليمية ورفع مهاراتهم من خلال تعليم مدمج (حضوري وعن بعد)، وتحسين تجربة تعلم الطلبة في المناطق النائية من خلال تفاعلهم مع أقرانهم في المناطق الأخرى وتلقي التعليم عن بعد من قبل معلمين خبراءووفقاً للدليل، يعتمد النموذج التشغيلي على التعليم المدمج في تشغيل المدارس قليلة العدد من خلال إلحاقها بالمدرسة المركزية.ويتضمن هذا التفصيلأولاً: تشغل المدرسة المركزية بكادر تعليمي وإداري متكامل لتقديم التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي للمدارس الملحقة في الوقت ذاته وبجدول دراسي موحد لجميع المدارس.وتضم المدرسة المركزية كادراً تعليمياً مكلفاً بالتدريس بها بشكل كامل، مع إمكانية ندب المعلمين لها عند الحاجةثانياً: تضم المدرسة الملحقة فصلاً أو فصولاً متعددة الصفوف، ويدرس طلابها المقررات: لغتي ، والرياضيات، والعلوم في مدرستهم حضورياً، والمقررات الأخرى إلكترونياً عن بعد بواسطة معلمي المدرسة المركزيةثالثاً: أسلوب التدريس في النموذج يقدم المقررات الفنية، والرياضيات، والعلوم في المدرسة الملحقة حضورياً بواسطة المعلم المختص الموجود على ملاك المدرسة الملحقة، حيث يقوم المعلم بتدريس المقررات للفصل بصفوفه المتعددة من خلال الحصة الدراسية، وتقدم بقية المقررات عن بعد عبر منصة مدرستي بواسطة معلمي المدرسة المركزية للطلاب المسجلين في نظام نور ضمن المدارس الملحقة، وتُسند إدارة الصف للمعلم في المدرسة الملحقة ضمن نصابه التدريسيوأشار الدليل إلى ضوابط تطبيق النموذج، وذلك بتقديم المقررات الفنية والرياضيات والعلوم حضورياً من قبل معلم مختص في المدرسة الملحقة، وإجراء الاختبارات حضورياً لجميع المقررات سواء التي تدرس حضورياً في المدارس الملحقة، أو التي تدرس عبر المدرسة المركزية باستثناء مقررات التقويم المستمركما بين الدليل دور المعلم في المدرسة الملحقة الذي توكل إليه مهمة تدريس المقررات الفنية أو الرياضيات أو العلوم حضورياً، وتسند له مهام تيسير المقررات التي تقدم افتراضياً ضمن نصابه لمتابعة الطلاب، وضبط الصف أثناء تدريس المقررات الأخرى في الفصل المستفيد من النموذج التشغيلي، وتتضمن هذه الحصص ضمن نصابه التدريسي.وهو مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه ومن مهامه القيام بأدوار المعلم كما وردت في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام باستخدام الأدوات التقنية الرسمية، بالإضافة إلى تدريس المقررات حضورياً، وهي: الفني، والرياضيات، والعلوم وتنفيذ ما يتعلق بها من مهام تدريسية كإدراج الواجبات والإثراءات والاختبارات عبر منصة مدرستي.تشمل أيضاً إدارة الصف الملحق والإشراف على تعلم الطلاب، وتقديم الدعم التربوي أثناء التعليم عن بعد، والإشراف على تنفيذ الاختبارات القصيرة والنهائية حضورياً، والأنشطة وأوراق العمل التي يقدمها المعلم في المدرسة المركزية.كما يقوم بمتابعة وتحفيز الطلاب للمشاركة والتواصل الإيجابي مع المعلم المركزي أثناء الدرس، ومتابعة تنفيذ الخطط العلاجية المرسلة من قبل المعلم في المدرسة المركزية والتي تشمل دروس تقوية وتقويمات تكوينية للدروس التي لم يحقق الطالب فيها نواتج التعلم المرغوبة، وتقديم الدعم التقني للطلاب ومساعدتهم في استعمال الأجهزة وحضور الدروس إلكترونياًوأوضح الدليل بأن المدرسة المركزية هي مدرسة برقم وزاري وكادر تعليمي وإداري متكامل تقدم التعليم المتزامن وغير المتزامن عن بعد من خلال منصة مدرستي للمدارس الملحقة، ومعلم المدرسة المركزية هو المعلم المسكن في المدرسة المركزية والذي توكل إليه المهام التالية: تدريس المقررات الدراسية عن بعد للمدارس الملحقة ضمن نصابه، ومتابعة تحصيل الطلاب واختبارهم.أما المدرسة الملحقة بالمدرسة المركزية فهي مدرسة مستقلة قائمة برقمها الوزاري وكادرها التعليمي وتعامل وظيفياً كملحقة للمدرسة المركزية وتصدر شهادات الطلاب منها، وتضم فصلاً أو فصولاً متعددة الصفوف، ويدرس طلابها المقررات الفنية، والرياضيات، والعلوم في مدرستهم حضورياً، والمقررات الأخرى إلكترونياً عن بعد من مدرستهم بواسطة معلمي المدرسة المركزيةوبين الدليل دور المعلم في المدارس المركزية والمتمثل في إعداد الاختبارات والأنشطة التعليمية، والتنسيق مع معلمي المدارس الملحقة لدعمهم في تنفيذها، وفتح قنوات التواصل بينهم وتقديم الدعم اللازم.كما يقوم بمتابعة الطلاب وتقويمهم في المدارس الملحقة وإعداد الخطط العلاجية التي تشمل دروس تقوية وتقويمات تكوينية للدروس التي لم يحقق الطالب فيها نواتج التعلم المرغوبة، وتسجيل حضور وغياب طلاب المدارس الملحقة على منصة مدرستي بالتنسيق مع معلم المدرسة الملحقة، ومتابعة أداء الطلاب على المنصة والإجابة عن الاستفساراتيأتي هذا النموذج كخطوة مبتكرة تسعى إلى تحسين جودة التعليم في المناطق النائية وضمان استمراريته باستخدام أحدث التقنيات التعليمية.وتعمل وزارة التعليم على تعزيز التكامل بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد لتحقيق أفضل النتائج التعليمية الممكنة، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير العملية التعليمية في جميع مناطق المملكة، بما يضمن توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب، بغض النظر عن مكان إقامتهم