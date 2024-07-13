شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على الباحة ونجران ومحافظة المهد والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على الباحة

أمطار على نجران

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على محافظة المهد تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة ال 8 مساءً.نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية.وتشمل مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.