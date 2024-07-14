شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من موجة حارة على الرياض وهطول أمطار على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس على منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وتشير التنبيهات إلى تأثر أجواء محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر اليوم الأحد بموجة حارة. طقس الرياض وترتفع درجات الحرارة ما بين 47 - 48 درجة مئوية من الساعة الـ 11 صباحاً، وحتى الساعة الـ 5 مساءً.

وفي مكة المكرمة نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة، على محافظتي القنفذة والليث وكذلك المظيلف. طقس مكة المكرمة وتشمل تأثيراتها المصاحبة، صواعق رعدية ورياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.

