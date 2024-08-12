شكرا لمتابعة خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 15 موقع ً بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 15 موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز تندحه، ومركز خميس البحر لمدة يومين لكل منها، وللرجال في بلدية محافظة تنومه لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز شعف جارمة التابع لمحافظة أحد رفيدة لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال بمدينة بريدة في الكلية التقنية الثانية، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في فروع البنك الأهلي بحي الحمراء، وحي الريان، وحي سلطانضة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وفي فرع بنك الرياض بحي المنتزه لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في مقر الدوريات الأمنية بمدينة نجران، وللنساء في مستشفى نجران العام لمدة يومين لكل منها.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للنساء في مركز التأهيل الشامل بحائل، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بقعاء لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها يوم الخميس للرجال والنساء في جمعية عنك للخدمات الاجتماعية لمدة يوم واحد وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

والجدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة تعتبر من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.