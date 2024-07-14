"عماد" يُرزق بـ"أمين"

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق عماد أمين دحلان بندوغ، من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة، بمولود جديد، أسماه "أمين".

ويتلقى "عماد" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد.

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