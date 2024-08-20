شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ بيتونغتارن شيناواترا بتعيينها رئيسة للوزراء في تايلند والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى بيتونغتارن شيناواترا، بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في مملكة تايلند.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.