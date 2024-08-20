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ولي العهد يهنئ بيتونغتارن شيناواترا بتعيينها رئيسة للوزراء في تايلند

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى بيتونغتارن شيناواترا، بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في مملكة تايلند.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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