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"الأرصاد" ينبه من موجة حارة على أجزاء من المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتي ينبع والنخل والعيص بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (49 -50).

طقس المدينة المنورة

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

طقس

وأشار إلى أنها مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة وحائل.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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