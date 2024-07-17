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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حائل ترفع كفاءة الخدمات السياحية والترفيهية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت أمانة حائل أمس، عدداً من الاتفاقيات المشتركة التي شملت تشغيل مشروع "مشار بارك الترفيهي والسياحي"، بمساحة إجمالية تقدر بـ 923000م2.
وذلك من خلال تجهيز ميدان الرماية والرياضات الجبلية، والموتيل السكني، وأكاديمية الفروسية، وأكاديمية السباحة، والمنتجع البري، والمنطقة المفتوحة.
وتهدف هذه الاتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات السياحية وتعزيز الدور الحيوي في بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الخدمات المقدمة ضمن برنامج تعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن وفق رؤية المملكة 2030 ، والارتقاء بالمدن السعودية في تنافسية المدن الرئيسية في العالم.
وذلك من خلال تجهيز ميدان الرماية والرياضات الجبلية، والموتيل السكني، وأكاديمية الفروسية، وأكاديمية السباحة، والمنتجع البري، والمنطقة المفتوحة.
رفع كفاءة الخدمات السياحيةكذلك اتفاقية تعاون لتفعيل مرافق مشروع مشار بارك الترفيهية والسياحية وتشغيل أكاديمتي السباحة والرماية بالمشروع.
وتهدف هذه الاتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات السياحية وتعزيز الدور الحيوي في بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الخدمات المقدمة ضمن برنامج تعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن وفق رؤية المملكة 2030 ، والارتقاء بالمدن السعودية في تنافسية المدن الرئيسية في العالم.