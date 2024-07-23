شكرا لقرائتكم خبر عن حائل والحدود الشمالية.. القبض على مخالفين لترويجهما الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

كما ألقت المديرية القبض على مواطن في منطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.