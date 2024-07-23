شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كبار السن يتحدون العمر في حملة محو الأمية بالداير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع الداير في إدارة تعليم صبيا عمليات التعليم والتعلم، في إطار جهود وزارة التعليم لدعم التعليم المستمر والتعلّم مدى الحياة في جميع أنحاء المملكة. تدخل الحملة أسبوعها الخامس من خلال تسعة عشر مركزاً تخدم 550 مستفيداً ومستفيدة. البرامج والخدمات المقدمة أطلعت الهيئة الإشرافية للحملة، محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، على عرض شامل عن مراحل الحملة والبرامج والأنشطة المقدمة بمشاركة فروع وزارات الشؤون الإسلامية والصحة والبيئة والموارد البشرية، وفرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الإذاعة والتلفزيون.



قدمت وزارة الصحة برامج توعوية ووقائية ووفرت الناموسيات والمعقمات لمكافحة حمى الضنك. كما قدمت وزارة البيئة نصائح بيطرية وإرشادات زراعية، ونفذت وزارة الشؤون الإسلامية برامج دينية. خصص الضمان الاجتماعي قاعدة بيانات للدارسين لتقديم الخدمات المناسبة لهم.

ضمن الشراكات المجتمعية، قدمت جمعية البر الخيرية بالداير 550 سلة غذائية، ورصدت مؤسسة فجر النسك ستون تذكرة للعمرة مع تخفيض 30% طيلة العام للدارسين. كما وفرت جمعية التنمية بآل يحيى مشروع سقيا مجانياً وملعباً مزروعاً لأبناء الدارسين ونقلاً مدرسياً مجانياً. أنشطة وبرامج متنوعة تقدم مراكز محو الأمية بالداير أنشطة ترفيهية ورياضية وتدريبات على المهارات الحياتية والتقنية مثل تطبيقات الخدمات الحكومية والبنوك لتعزيز استقلال الدارسين.



تشمل الحملة تسعة مراكز للبنين وعشرة للبنات، بعضها يبعد أكثر من 130 كم عن إدارة تعليم صبيا. ورغم الصعوبات، أظهر الدارسون التزاماً وانضباطاً كبيراً، حتى من تجاوزت أعمارهم التسعين عاماً، مثل حسن شبان المالكي «110 سنوات»، وعيدة يحيى إبراهيم «100 سنة»، وخيرة جمعان الحريصي «90 سنة».