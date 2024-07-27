شكرا لمتابعة خبر عن فزعة 3 شباب لفتاة بعد توقف سيارتها في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت فتاة بتوثيق فزعة 3 شباب لها، بعد ان تعطلت سيارتها على الطريق، وتعرض إطاراتها للتلف، ليقوم الشباب بتبديلها لها، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وعبرت الفتاة عن سعادتها البالغة بسبب فزعة الشباب لها، وأنهم قاموا بتغيير إطار السيارة، وهي مرتاحة بالسيارة، حيث علقت: “الفزعة بالدم رغم حر الرياض”.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع، حيث علق أحدهم قائلًا:” كم مره أبوي يتعطل ويوقفون له ويساعدونه أهل الخير”، وكتب آخر: “الله يجازيهم خير”.