شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا.. نقل مئات الأشخاص بعد عاصفة وانهيار أرضي والان نبدء بالتفاصيل

عواصف سويسرا

فتح الطريق أمام حركة المرور

الدمام - شريف احمد - نقلت السلطات السويسرية مئات الأشخاص جوًا بطائرات مروحية من وادي ساس النائي في سويسرا.واتخذت السلطات تلك الإجراءات، بعد أن أدت عاصفة وانهيار أرضي إلى قطع الطريق إلى المنطقة مما تعذر المرور به.وكان قد رتب تشغيل الجسر الجوي الجمعة لحوالي 2200 سائح تقطعت بهم السبل.ودفع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل 140 فرنك سويسري (166 دولار) للرحلة من حول منطقة "ساس في" إلى ستالدن، والتي استغرقت بضع دقائق فقط.وتوقع فريق الطوارئ الإقليمي حوالي 900 من ركاب المروحيات بحلول مساء السبت.ولم يخطط لتسيير أي رحلات جوية لليوم الأحد، وذكرت تقارير أنه من المتوقع استئناف الإجلاء غدًا الاثنين.وقال فريق الطوارئ إن عدة أشخاص آخرين حاولوا مغادرة الوادي سيرًا على الأقدام، لكنهم بذلك عرقلوا عمليات إزالة العوائق التي تغلق وصلة الطريق.ولم يتضح بعد الموعد الذي سيعاد فيه فتح الطريق أمام حركة المرور.وتتوقع السلطات الإقليمية، أن يظل الطريق المؤدي إلى الوادي مغلقًا حتى بداية الأسبوع على الأقل.