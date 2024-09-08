شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الحالة على البحر الأحمر والخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة.ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، حائل القصيم و الرياض.كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.وبخصوص حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.ويرتفع الموج، من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاث أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة، بينما حالة البحر تكون من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.أما الخليج العربي، تكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، مع حالة البحر خفيف الموج.