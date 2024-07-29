السعودية | مؤتمر العمل البلدي الخليجي يدعو المختصين والباحثين والجهات ذات العلاقة للمشاركة وتقديم أوراق العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأ مؤتمر العمل البلدي الخليجي استقبال أوراق العمل والأبحاث للمشاركة في الدورة الثانية للمؤتمر، المقرر عقدها في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2024، التي تنظمها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويناقش المؤتمر في دورته الـ 12 العديد من القضايا والمحاور المتعلقة باستدامة العمل البلدي، حيث تتناول الجلسات الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال التخطيط والتصميم العمراني المستدام، إضافة إلى إدارة وتشغيل المدن وفق أفضل الممارسات المستدامة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والاعتماد على بدائل وأنظمة الطاقة المتجددة، والمخاطر المحتملة للتغيرات المناخية على المدن الخليجية وطرق مواجهتها والحد من مخاطرها ورفع جودة الحياة.

ويبحث المؤتمر تعزيز الشراكات في العمل البلدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودور المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة للقطاع، كما يستعرض دور مهارات الكوادر البشرية وأثرها في تحقيق العمل البلدي المستدام، وكذلك النماذج والآليات الحديثة في تطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية اللازمة لتحقيق الاستدامة في القطاع البلدي والممارسات التطبيقية الناجحة في تأهيل رأس المال البشري.

ودعا المؤتمر المختصين والباحثين والجهات الحكومية المتخصصة في الشأن البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى هيئات تطوير المدن والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات ذات العلاقة إلى المشاركة وتقديم أوراق العمل عبر الرابط: https://www.gmwconference.com/web/submi-entries.

يذكر أن مؤتمر العمل البلدي الخليجي هو مؤتمر دوري يعقد في إحدى عواصم دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة قضايا العمل البلدي المشتركة وتنسيقها بين الدول، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلديات في دول المجلس وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في دول الخليج.

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