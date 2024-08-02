شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية تزين شوارع مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زيّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مداخل مكة المكرمة وشوارعها بعبارات ولافتات ترحيبية، احتفاءً بالمشاركين في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي، والمنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 المحرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ.

وحملت اللافتات صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – حيث يأتي المؤتمر تحت رعايته الكريمة بعنوان: (دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال)، ويضم 10 جلسات حوارية يشارك في تقديمها نخبة من الوزراء وأصحاب الفضيلة العلماء.

مشاركة عالمية جدير بالذكر أنه سيشارك في المؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومفتون ورؤساء مجالس وجمعيات إسلامية من أكثر من 60 دولة، يبحثون خلاله موضوعات تتعلق بدور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال.



ويهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية، والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبذل كافة الجهود من أجل تصحيح مفهوم الخطاب الديني وفق كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصالح.