شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان الوقف السني بالعراق: المملكة سباقة بعقد المؤتمرات ضد التطرف والان نبدء بالتفاصيل



وجاء ذلك على هامش المؤتمر التاسع للأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي المقام بمكة المكرمة في الفترة من 28 المحرم إلى 1 صفر. مكافحة التطرف وأشار الخزرجي إلى أنَّ المملكة ليست المرة الأولى التي تعقد مثل هذه المؤتمرات بل سبقها مؤتمرات كثيرة، فجزاها الله عنا وعن المسلمين خيرا في العالم العربي والإسلامي، موضحا أنَّ المملكة عالجت مثل هذه الأفكار الهدامة في كثير من الأمور، وأصلحت كثيرا من الناس، وكثير من الدول العربية تتابع عمل المملكة حتى ينتج في بقية الدول الأخرى.

رئيس ديوان الوقف السني بالعراق مشعان بن محيي الخزرجي - اليوم

ورفع رئيس ديوان الوقف السني بالعراق شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير الدمام - شريف احمد - أكد رئيس ديوان الوقف السني بالعراق مشعان بن محيي الخزرجي، أنَّ المملكة سباقة دائما في عقد المؤتمرات للوقوف على حقيقية الغلو والتطرف، وكيفية مكافحة العنف الذي أصاب الأمة.وجاء ذلك على هامش المؤتمر التاسع للأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي المقام بمكة المكرمة في الفترة من 28 المحرم إلى 1 صفر.وأشار الخزرجي إلى أنَّ المملكة ليست المرة الأولى التي تعقد مثل هذه المؤتمرات بل سبقها مؤتمرات كثيرة، فجزاها الله عنا وعن المسلمين خيرا في العالم العربي والإسلامي، موضحا أنَّ المملكة عالجت مثل هذه الأفكار الهدامة في كثير من الأمور، وأصلحت كثيرا من الناس، وكثير من الدول العربية تتابع عمل المملكة حتى ينتج في بقية الدول الأخرى.ورفع رئيس ديوان الوقف السني بالعراق شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إقامة المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي المقام بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.