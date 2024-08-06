شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط 4 مقيمين مخالفين باستغلال الرواسب في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك. وأوضحت أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسيتين الهندية والسودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ضبطت القوات مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية النيبالية لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة حائل.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.