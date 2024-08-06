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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الدينية السوداني: مؤتمر وزراء الأوقاف خرج باتفاق لدعم فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أثنى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، أسامة حسن البطحاني، على البيان الختامي للمؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمكة المكرمة، وما نتج عنه من توصيات.
وقال "البطحاني"، إن البيان الختامي جاء ملخصاً وشاملاً لطروحات المشاركين، من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، من أوراق عمل، ومن تطلعات أيضاً، حيث خرج باتفاق وموقف إسلامي لدعم قضية فلسطين، والقدس الشريف، وإخواننا في غزة.
وأوضح تأكيد البيان قضية غاية في الأهمية هي منهج الوسطية، وترسيخ مبادئ الاعتدال، والالتزام به كنهج، والتأكيد أيضاً على مسألة الوحدة الإسلامية، من خلال التعاون الدولي بين الدول الإسلامية، في محاربة كل مظاهر التطرف والتشدد و الغلو.
وبين الوزير السوداني أن البيان الختامي خرج بحزمة توصيات تتعلق بالأوقاف كرافد تنموي، وكان قد قدم المؤتمر تجارب رائعة تحفز للاستفادة منها، مشيراً إلى أنه واكب المستجدات المعاصرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وخرج بتوصيات للاستفادة منها مع المراقبة حفاظاً على جيل اليوم والأجيال القادمة.
ولفت وزير الشؤون الدينية السوداني إلى اهتمام البيان الختامي بوسائل الدعوة والخطاب الإسلامي وتجديدها بما يحقق رسالة ورؤية وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، مقدماً الشكر والتقدير والامتنان إلى المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيم ورعاية المؤتمر، سائلاً المولى أن يحفظ بلاد الحرمين ويجعلها منارة للإسلام والمسلمين.
وقال "البطحاني"، إن البيان الختامي جاء ملخصاً وشاملاً لطروحات المشاركين، من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، من أوراق عمل، ومن تطلعات أيضاً، حيث خرج باتفاق وموقف إسلامي لدعم قضية فلسطين، والقدس الشريف، وإخواننا في غزة.
وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، أسامة حسن البطحاني - اليوم
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وبين الوزير السوداني أن البيان الختامي خرج بحزمة توصيات تتعلق بالأوقاف كرافد تنموي، وكان قد قدم المؤتمر تجارب رائعة تحفز للاستفادة منها، مشيراً إلى أنه واكب المستجدات المعاصرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وخرج بتوصيات للاستفادة منها مع المراقبة حفاظاً على جيل اليوم والأجيال القادمة.
ولفت وزير الشؤون الدينية السوداني إلى اهتمام البيان الختامي بوسائل الدعوة والخطاب الإسلامي وتجديدها بما يحقق رسالة ورؤية وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، مقدماً الشكر والتقدير والامتنان إلى المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيم ورعاية المؤتمر، سائلاً المولى أن يحفظ بلاد الحرمين ويجعلها منارة للإسلام والمسلمين.