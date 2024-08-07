شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الموج، على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

