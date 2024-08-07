شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 1445هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ يوم الأحد المقبل، اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين والمتغيبين بعذر عن اختبارات نهاية العام الدراسي 1445هـ، وتستمر لمدة أسبوع واحد.

وتعتبر هذه الاختبارات فرصة حاسمة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الدور الأول أو الذين تغيبوا بعذر مقبول، حيث تتيح لهم الفرصة لاستكمال متطلبات النجاح والانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية. استعدادات مكثفة

ووضعت إدارات المدارس خططًا دقيقة ولجان إشرافية متخصصة لضمان سير الاختبارات بشكل سلس ومنظم، إذ بدأت الاستعدادات منذ فترة مبكرة لتجهيز المقرات وتوفير بيئة ملائمة للطلاب. شملت هذه الاستعدادات توفير قاعات مناسبة، مكيفة، وهادئة لضمان تركيز الطلاب أثناء تأدية الاختبارات.

كما تم التنسيق مع المعلمين والمراقبين لضمان وجود إشراف دقيق ومستمر على سير العملية الاختبارية.

وتضمنت التوجيهات أهمية الرصد اليومي للدرجات في نظام "نور" التعليمي، وهو النظام المعتمد لتوثيق الدرجات والنتائج، وتم التأكيد على المعلمين بضرورة الالتزام بتسجيل الدرجات فور تصحيح الاختبارات، لضمان دقة المعلومات وتجنب أي تأخير في إصدار النتائج. هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وضمان حقوقهم التعليمية. دعم الطلاب

تلعب الأسر دورًا محوريًا في دعم أبنائهم خلال فترة الاختبارات، حيث يُنصح الأهل بتوفير بيئة هادئة في المنزل تساعد الطلاب على التركيز والاستعداد الجيد، كما يُنصح بمراقبة ساعات نوم الطلاب والتأكد من حصولهم على راحة كافية قبل كل اختبار.

من المتوقع أن تساهم هذه الاستعدادات المكثفة من قبل إدارات المدارس والأسر في تهيئة الطلاب لتقديم أفضل ما لديهم خلال هذه الاختبارات، مما يعزز من فرص نجاحهم وانتقالهم إلى المراحل الدراسية التالية بجدارة واستحقاق.