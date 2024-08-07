شكرا لقرائتكم خبر عن يشمل 565 حقيبة.. برنامج "العيوم الخيرية" لدعم الطلبة بكل مستلزمات العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت جمعية العيون الخيرية برنامج الحقيبة المدرسية للعام الدراسي الجديد 1446 هـ، في حفل حضره مسؤولون وممثلون عن القطاعات الحكومية والخاصة.

وشهد الحفل، حضور رئيس مركز مدينة العيون محمد العرجاني، ومدير عام التعليم في محافظة الأحساء حمد العيسى، ومدير مركز التنمية الاجتماعية في الأحساء مساعد السعيد. مساعدة الأسر وتحفيز الطلاب واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية سعد العيد، رحب فيها بالحضور، وأثنى على جهود شركاء النجاح في دعم برامج الجمعية، مؤكداً أن مشروع الحقيبة المدرسية يهدف إلى مساعدة الأسر المستفيدة وتحفيز الطلاب والطالبات على التعليم.

وأوضح العيد أن المشروع سيقدم 565 حقيبة مدرسية، و296 مريولاً، و269 ثوباً لمختلف المراحل الدراسية لأبناء الجمعية الأيتام وأبناء المستفيدين.

وأشاد مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى بجهود الجمعية، مثمناً دور شركاء النجاح في دعم البرنامج، مؤكداً أن التعاون بين القطاعات المختلفة يحقق أثراً وتميزاً أكبر.

وتخلل الحفل تكريم شركاء النجاح والمشاركين في البرنامج، وعرض مرئي يوضح تفاصيل المشروع.

وأطلق مدير التعليم رسائل نصية لدعوة المستفيدين لاستلام الحقائب، واختتم الحفل بشرح لمدير وحدة التطوع علي الفارس عن خط سير التجهيزات والتوزيع، وشارك المسؤولون في تجهيز عدد من الحقائب.