شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 3 أجهزة مساعدة.. اشتراطات البرامج الاجتماعية والمهنية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توضيح بنود اللائحة بعد الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشخص ذو الإعاقة و ما يضمن تقديم أفضل الخدمات.



وأوضحت الوزارة ضوابط تطبيق اشتراطات إصدار شهادة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، والتي تتضمن أن يكون البرنامج معتمداً من الجهة الحكومية المختصة ويحتوي على تدريب نظري وعملي، بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.



وتشمل الضوابط أيضًا، أن يرتبط البرنامج باحتياجات سوق العمل، أن يحدد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة المستهدفين في البرنامج والترتيبات التيسيرية الملائمة بكل فئة، وأن توضح معايير اجتياز البرنامج التدريبي كنسبة نجاح أو إتمام عدد ساعات تدريبية وتصدر الشهادات التدريبية باعتماد الجهة الحكومية المعتمدة للبرنامج، وأن يراعى في مقر التدريب مواصفات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وحصول المنشأة على شهادة مواءمة من قطاع العمل.



ضوابط صرف أجهزة المساعدة



وحددت اللائحة ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة، مراعية أن يكون الشخص ذو الإعاقة مقيماً في المملكة ويُصرف 3 أجهزة مساعدة كحد أقصى، كل 3 سنوات.



ونصّت اللائحة على أنه للمستفيد الحق في طلب صرف جهاز (واحد) فقط من الأجهزة ذات المواصفات الخاصة بحسب ما يوضحه الدليل، مع مراعاة الفترة النظامية لكل جهاز.

البرامج المهنية



واشترطت اللائحة لتقديم البرامج المهنية أن يكون الشخص ذو الإعاقة أن يكون راغبا في التدريب المهني والعمل وتنطبق عليه معايير القبول للتدريب المهني التي تتمثل في ألا يوجد له مؤهل علمي، أو إذا كان حاصلا على مؤهله العلمي قبل الإعاقة، ولا يمكن الاستفادة من المؤهل بسبب الإعاقة.



وضمّت المعايير الشخص الذي إذا كان حاصلا على مؤهله العلمي قبل الإعاقة، ويمكن الاستفادة من المؤهل العلمي رغم وجود الإعاقة ولا توجد له خبره مهنية بعد الإعاقة، وأن يكون قد أكمل الـ15 من عمره وألا يكون قد تجاوز 45 عاما، وألا يكون منتظما في برنامج تعليمي أو تدريبي على نفقة الدولة.



وتشمل المعايير أيضًا ألا يكون قد سبق حصوله على برنامج تدريب مهني بعد الإعاقة على نفقة الدولة، وألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.



وأكدت اللائحة على أن يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم البرنامج للشخص ذي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية إذا كان جميع المقيمين مع الشخص ذي الإعاقة غير قادرين على تقديم الرعاية له.



برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية



واشترطت الوزارة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو متناهية الشدة، وفق معايير منها الإعاقة الذهنية المتوسطة، أو الشديدة أو متناهية الشدة.



وتتضمن الشروط أن يكون الشخص ذو الإعاقة سعوديًّا، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات، وألا يكون الشخص موظفاً (أو عاملاً) في القطاع العام أو القطاع الخاص، ألا يزاول الشخص الأعمال الحرة.

حالات إنهاء البرامج للمستفيدين



وذكرت الوزارة الحالات التي ينهى فيها تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتحمل الدولة تكاليفها، ومنها تكرار تجاوز غياب المستفيد عن البرنامج لأكثر من (3) أيام في الشهر (الواحد) دون عذر مقبول، أو انتفاء أحد شروط تقديم الخدمة عن المستفيد، أو انتقال المستفيد إلى منطقة جغرافية أخرى يتعذر معها تقديم الخدمة إليه فيها.

منحة مالية



يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل -وفق تقييم الإعاقة وشدتها- منحةً مالية لمرة (واحدة) وفقاً للاشتراطات منها أن يكون الشخص ذو الإعاقة مسجلاً في أنظمة الوزارة ولديه تقييم إعاقة ساري المفعول يثبت قدرته على التدريب والعمل، وحاصلاً على سجل تجاري أو وثيقة للعمل الحر للمشروع محل المنحة، وأن تكون المنحة موجهاً لتأمين الأدوات، وتجهيز المشروع، وأن يكون المشروع معتمداً من بنك التنمية الاجتماعي.