شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة طقس المملكة الأسبوع المقبل.. موجة مطرية على الرياض والأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على المملكة

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محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل - اليوم

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متابعة النشرات الجوية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا جديدًا يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة.وبحسب التقرير، فإن كميات الأمطار المتوقعة ستتراوح بين خفيفة إلى غزيرة، وستشمل مناطق عدة من المملكة مع احتمال استمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل.ووفقًا لتفاصيل التقرير، فإن منطقة المدينة المنورة ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 08/12، وستتوزع الأمطار على فترات زمنية مختلفة. كما ستتأثر المناطق المجاورة مثل وادي الفرع والمهد بنفس النمط من الأمطار، حيث ستستمر حتى الثلاثاء 08/13.وفي منطقة مكة المكرمة، يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتستمر حتى الثلاثاء 08/13. وسيشهد كل من الطائف، ميسان، أضم، الكامل، والخرمة أمطارًا غزيرة وتعود يوم الإثنين 08/12. فيما ستشهد العاصمة المقدسة، الكامل، والجموم هطول أمطار تستمر حتى الثلاثاء 08/13، بنفس النمط الزمني.كما أشار التقرير إلى أن منطقة الباحة والمناطق المجاورة لها، مثل بني حسن، القرى، المندق، الحجرة، وغامد الزناد، ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى يوم الاثنين 08/13.وأفاد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن منطقة عسير ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الثلاثاء 08/13. كما أن مناطق بيشة، تثليث، طريب، والأمواه ستتأثر بأمطار مشابهة تستمر حتى الثلاثاء 08/13.فيما يتعلق بمنطقة جازان، يتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متفرقة وتستمر حتى الثلاثاء 08/13. وبالمثل، ستشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة الزمنية.أما في المنطقة الشرقية، وتحديدًا الأحساء والعديد، فقد أوضح العقيل أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة وتستمر حتى يوم الأحد 08/11.وفي منطقة الرياض والمناطق المجاورة مثل الأفلاج، حوطة بني تميم، والخرج، ستتراوح كمية الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة وتستمر حتى يوم الاثنين 08/13، مع توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق وادي الدواسر والسليل خلال نفس الفترة.أكد عقيل العقيل أهمية متابعة التحديثات المستمرة التي تصدرها الجهات المعنية والالتزام بتعليمات السلامة، مشيرًا إلى ضرورة تجنب الوجود في المناطق المنخفضة والأودية، خاصة خلال فترات هطول الأمطار.وشدد المركز الوطني للأرصاد على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية التي تصدر بشكل دوري، نظرًا لاحتمال تغير الحالة الجوية وتطورها خلال الأيام المقبلة.