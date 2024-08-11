شكرا لقرائتكم خبر عن مسخرة جهودها التقنية والبشرية.. "الجوازات" تواصل استقبال المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

تسهيل دخول المعتمرين إلى المملكة

الدمام - شريف احمد - تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1446هـ، عبر صالات العمرة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.وسخرت المديرية العامة للجوازات جهودها التقنية والبشرية في خدمة ضيوف بيت الله الحرام في جميع المنافذ، لإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وقبل أيام كانت أعلنت وزارة الحج والعمرة توجيهات جديدة لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين إلى المملكة وضمان رحلاتهم الدينية بشكل آمن وسلس.واشتملت على نصائح بتجنب حمل بعض المواد، التي يُمنع دخولها إلى المملكة، لما في ذلك من مخاطر تعرّضهم للمسائلة والعقوبات المشددة.

كذلك تضمنت قائمة المواد الممنوعة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (zatca.gov.sa) الألعاب النارية.





المسائلة القانونية

هذا بالإضافة إلى المعدّات ذاتية الطيران غير المسجلة، وأجهزة التنصت، وأجهزة كشف رادار السرعة، والصواعق الكهربائية، وأقلام الليزر، وكاميرات التصوير السرية.

وشددت الوزارة أن وجود أو امتلاك أي من هذه المواد يعرض الحاج أو المعتمر للمسائلة القانونية.