شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشرقية.. مواعيد الأحوال المدنية المتنقلة في 15 موقعًا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

مواعيد الأحوال المدنية المتنقلة في مناطق السعودية

خدمات الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في السعودية

خدمات السجل المدني في السعودية

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 15 موقعًا حول المملكة.ويأتي هذا ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها بالمنطقة الشرقية يوم الخميس للرجال والنساء في جمعية عنك للخدمات الاجتماعية لمدة يوم واحد.وبدأت بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز تندحه، ومركز خميس البحر لمدة يومين لكل منها، وللرجال في بلدية محافظة تنومه لمدة يوم واحد.فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز شعف جارمة التابع لمحافظة أحد رفيدة لمدة يومين.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم خدماتها يوم الاثنين للرجال بمدينة بريدة في الكلية التقنية الثانية، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في فروع البنك الأهلي بحي الحمراء، وحي الريان، وحي سلطانة.فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وفي فرع بنك الرياض بحي المنتزه لمدة يوم واحد لكل موقع.وفي نجران تقدم خدماتها اليوم للرجال في مقر الدوريات الأمنية بمدينة نجران، وللنساء في مستشفى نجران العام لمدة يومين لكل منها. وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للنساء في مركز التأهيل الشامل بحائل.وفي يوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بقعاء لمدة يوم واحد لكل منهما.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.