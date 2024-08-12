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ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب أفريقيا

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
وخلال الاتصال، جدّد سموه تهنئته لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.
وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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