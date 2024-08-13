شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار والتعهد والنقل.. إجراءات صارمة لمعالجة غياب الطلاب بدون عذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم في المملكة من خلال دليل قواعد السلوك والمواظبة عن مجموعة من الإجراءات المحددة التي تستهدف معالجة غياب الطلاب والطالبات بدون عذر.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وضمان حضور الطلاب بانتظام، مما يسهم في تحقيق أقصى فائدة تعليمية لهم.





أخبار متعلقة



الإجراءات تبدأ بإصدار إنذار أول بعد غياب الطالب لمدة 3 أيام متتالية أو متفرقة دون تقديم عذر مقبول، مع تحويله إلى الموجه الطلابي لمتابعة حالته وتقديم الدعم اللازم. هذا الإنذار يعتبر خطوة أولى لتوعية الطالب وأسرته بأهمية الانتظام في الحضور المدرسي.

وعند استمرار الغياب ليصل إلى 5 أيام، يتم إصدار إنذار ثانٍ مع إشعار ولي الأمر رسميًا.

يتطلب هذا الإجراء إشراك الأسرة بشكل أكبر في متابعة سلوك الطالب وتعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور لضمان أن الغياب لا يتكرر.



التعهد ثم النقل



وإذا وصل الغياب إلى 10 أيام، يتم إصدار إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر للمدرسة لتوقيع تعهد بعدم تكرار الغياب، وهذا التعهد يحمل رسالة واضحة بأن الغياب المستمر قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية.

وفي حال تجاوز الغياب 15 يومًا، تقوم إدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل تأثيرات الغياب المستمر على البيئة التعليمية للمدرسة الأصلية، وكذلك إعطاء الطالب فرصة للبدء من جديد في بيئة تعليمية مختلفة.



تطبيق "حماية الطفل"



وإذا بلغ الغياب 20 يومًا، يتم تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل، حيث تقوم إدارة التعليم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الطفل وضمان سلامته.، ويتم احتساب الغياب منذ اليوم الأول من بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات، لضمان بداية جادة ومنتظمة للعملية التعليمية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مفهوم الالتزام والانضباط المدرسي، وتشجيع الطلاب على الحضور المنتظم، مما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها .