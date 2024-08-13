شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تقبض على 4 أشخاص لترويج الحشيش والأقراص الطبية بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة حائل لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. الإبلاغ عن أنشطة المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

