شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. المملكة تبحث سبل تعزيز التعاون مع "الصحة العالمية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بمشاركة مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم، عبر الاتصال المرئي-، الحوار الاستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، الذي استضافته الرياض، بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. حنان حسن بلخي.

وشهد الحوار الذي جرى خلال يومي 13-14 أغسطس الحالي مشاركة عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة الجهات المعنية بالمملكة، وممثلين لمنظمة الصحة العالمية.

استعراض العلاقات الاستراتيجية

ورحبت المملكة والمنظمة بهذا الحوار الاستراتيجي، وجرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، والاتفاق على تعزيز التعاون الصحي وتحديد المبادرات المشتركة، والتزامهما بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، ومواصلة التعاون في مواجهة الأزمات الصحية.



تحسين كفاءة الخدمات الصحية

وناقش الحوار الشراكة التاريخية بين الطرفين، والعلاقات الثنائية والمسائل الصحية الإقليمية والدولية، والاستثمار الصحي، والاقتصاد، والبحث العلمي.إلى جانب استعراض جهود المملكة في برنامج التحول الصحي، وما قدمته في العناية وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية من خلال تعزيز الصحة العامة عبر مختلف الجهود والممارسات.

كما تناول الحوار أهم الإجراءات والسياسات التي طبقتها المملكة في تحسين كفاءة الخدمات الصحية، والتسهيل الرقمي للوصول للخدمات الصحية، وتعزيز السلامة المرورية.

واشتملت جلسة الحوار الاستراتيجي على استعراض برنامج المنظمة وأهدافه، وأولويات المملكة في الأجندة الدولية، مثل مقاومة مضادات الميكروبات، والصحة الرقمية، وسلامة المرضى، والتغطية الصحية الشاملة، والطوارئ الصحية.



تعزيز التعاون المستقبلي

ورحب وزير الصحة في كلمته بالمشاركين في الحوار الاستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، من ممثلي منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والوزارات والجهات المشاركة.

وأكد أهمية الحوار الاستراتيجي في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لدعم القطاع الصحي والاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي خطوة مهمة لتعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين نحو شراكة أكثر استراتيجية، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية.

وأشار الجلاجل إلى أن المملكة منذ أن أصبحت عضوًا في منظمة الصحة العالمية في عام 1961، تطورت العلاقة إلى شراكة استراتيجية قوية، متطلعًا من خلال هذا الحوار إلى التعاون في مجالات مختلفة في الصحة العالمية، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية، ومقاومة مضادات الميكروبات والبيانات والصحة الرقمية.

شريك استراتيجي مهم

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في كلمته: "المملكة شريك استراتيجي مهم لمنظمة الصحة العالمية، وقد قطعنا معًا خطوات مهمة في مواجهة التحديات الصحية العالمية، بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات، وتحسين البيانات الصحية، والاستجابة لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى عمليات الطوارئ في العديد من البلدان".



دور مركزي

وأشار إلى أن حوار اليوم يوفر منتدى للتواصل بشأن الأولويات المشتركة في سياق استراتيجية الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية للأعوام 2025 إلى 2028، وبرنامج العمل العام الرابع عشر، ويشمل ذلك جولة الاستثمار وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز النظم الصحية، وتحسين التأهب لحالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها، ومعالجة الأسباب الجذرية للمرض، بما في ذلك التهديد المتمثل في تغير المناخ.

وأكدت د. حنان بلخي، أهمية المملكة بصفتها الدولة الوحيدة من مجموعة العشرين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ولها دور مركزي من خلال خبرتها وقيادتها وصوتها الرائد في تعزيز الصحة.

وقالت: "نتطلع من خلال هذا الحوار الاستراتيجي إلى مواصلة تعاوننا القوي وبناء الشراكات بين المنظمة والمملكة".

